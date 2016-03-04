Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,49 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2649,7130 (4 березня – 2621,3621)

100 EUR – 2906,7352 (4 березня – 2857,5468)

10 RUR – 3,6205 (4 березня – 3,5508)

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,00/26,15 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,60/28,77 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3567/0,3591 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,4972 гривні/долар, на цю годину укладено 611 угод на суму 340,25 мільйона доларів.