Moody's допускає зниження кредитного рейтингу Росії

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає РБК.

«Під час перегляду Moody's буде оцінювати ступінь впливу подальшого падіння цін на нафту, яка, за прогнозами Moody's залишиться на низькому рівні протягом кількох років, стан економіки Росії і платіжний баланс, включаючи дефіцит варіантів фінансування державних зобов'язань», — йдеться в повідомленні агентства.

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Moody's планує завершити перегляд кредитного рейтингу Росії через два місяці.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2015 року Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг Росії до Ba1 з негативним прогнозом; цей рівень вважається «сміттєвим». За місяць до цього свій рейтинг до рівня нижче інвестиційного (BB+) знизило агентство Standard & poor's. Третя з профільних організацій — Fitch з середини січня тримає російський рейтинг на рівні BBB-, або на межі «сміттєвого».