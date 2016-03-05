Китай очікує економічного зростання на рівні 6,5-7%

Цільовий показник зростання економіки Китаю в 2016 році становитиме 6,5-7%, повідомляє китайська влада.

Темпи зростання ВВП Китаю в 2015 році становили 6,9%, що є мінімальним показником з 1990 року.

У позаминулому році зростання другої за величиною економіки світу становило 7,3%, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Економічна експансія Китаю продовжує сповільнюватися, і в даний час влада країни намагається побудувати економіку, що росте за рахунок сфери послуг і внутрішнього споживання, а не експорту та інвестицій.

Падіння котирувань цінних паперів на фондових біржах Китаю вже не раз викликали паніку на світових ринках, адже Китай є найбільшим у світі покупцем енергоресурсів.

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Борючись з обвалом фондових ринків і в спробі втримати національну валюту на заданому рівні, Народний банк Китаю витратив торік рекордні 512,6 млрд доларів (це більше всіх золотовалютних резервів Росії). Тільки за грудень 2015 року НБК "спалив" 107,9 млрд доларів.

Водночас, ситуація в китайській економіці не така погана, як здається, підкреслюють деякі аналітики. Перше і головне - вона зростає, нехай і в уповільненому темпі.