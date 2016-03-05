У Росії відреагували на рішення Moody's знизити рейтинг країни

Оцінка агентства Moody's, яке поставило кредитний рейтинг Росії на перегляд у бік зниження, показує необхідність адаптації бюджетної системи до нової реальності на сировинному ринку.

Про це повідомив журналістам міністр фінансів РФ Антон Силуанов, передає РИА Новости.

За словами міністра, Мінфін РФ перебуватиме з представниками агентства в постійному контакті.

"Оцінка агентства Moody's показує необхідність адаптації бюджетної системи до нової реальності на сировинному ринку", — сказав Силуанов.

Силуанов додав, що агентство Moody's взяло два місяці на додатковий аналіз ситуації.

"Мінфін буде перебувати з представниками агентства в постійному контакті і представляти їм всю необхідну інформацію для всебічного та об'єктивного аналізу стану російської економіки", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Moody's в суботу поставило кредитний рейтинг Росії Ba1 на перегляд на пониження. Експерти Moody's в релізі заявили, що очікують річного зростання ВВП у найближчі чотири роки на рівні 0,4%.

Агентство також очікує, що бюджетний дефіцит перевищить очікувані урядом Росії 3% ВВП. Ключовим моментом під час вирішення питання про зниження рейтингу Росії буде, чи зможе Москва знайти джерело фінансування такого дефіциту.