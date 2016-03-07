Китайський бізнесмен купив найбільшу мережу кінотеатрів в США
Вартість акцій кіномережі Carmike Cinemas зросла в понеділок майже на 16,5% на біржі Nasdaq у Нью-Йорку, після того як стало відомо про її перехід у володіння іншої мережі AMC Entertainment, що належить китайському магнату Ван Цзяньлиню.
Китайський конгломерат Dalian Wanda придбав Carmike Cinemas за 1,1 мільярда доларів.
Компанія AMC Entertainment має 8380 екранів по всій території США, в Regal Entertainment, другої за величиною мережі, 7361 екран.
За управлінням нового придбання китайського бізнесмена Carmike Cinemas - 4518 екранів, передає Російська служба ВВС.
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Китайський бізнес акумулює в своїх руках все більш значні активи кіноіндустрії США. Так холдинг Вана, Dalian Wanda, в січні придбав компанію Legendary Entertainment, творця фільму "Світ Юрського періоду" за 3,5 мільярда доларів.
Мережа AMC Entertainment Ван купив у 2012 році за 2,6 мільярда доларів.
Ван Цзяньлинь другий рік поспіль оголошуэться найбагатшою людиною в Азії. Його статки Forbes оцінює в 28 мільярдів доларів. Він також володіє 20% футбольного клубу "Атлетіко" (Мадрид).
Ван Цзяньлинь 17 років прослужив у збройних сила КНР, а нині є великим функціонером компартії