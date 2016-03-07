Китайський бізнесмен купив найбільшу мережу кінотеатрів в США

Китайський конгломерат Dalian Wanda придбав Carmike Cinemas за 1,1 мільярда доларів.

Компанія AMC Entertainment має 8380 екранів по всій території США, в Regal Entertainment, другої за величиною мережі, 7361 екран.

За управлінням нового придбання китайського бізнесмена Carmike Cinemas - 4518 екранів, передає Російська служба ВВС.

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Китайський бізнес акумулює в своїх руках все більш значні активи кіноіндустрії США. Так холдинг Вана, Dalian Wanda, в січні придбав компанію Legendary Entertainment, творця фільму "Світ Юрського періоду" за 3,5 мільярда доларів.

Мережа AMC Entertainment Ван купив у 2012 році за 2,6 мільярда доларів.

Ван Цзяньлинь другий рік поспіль оголошуэться найбагатшою людиною в Азії. Його статки Forbes оцінює в 28 мільярдів доларів. Він також володіє 20% футбольного клубу "Атлетіко" (Мадрид).

Ван Цзяньлинь 17 років прослужив у збройних сила КНР, а нині є великим функціонером компартії