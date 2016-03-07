Туреччина хоче 20 мільярдів євро за порятунок ЄС від кризи з мігрантами

Про це Reuters повідомило дипломатичне джерело, інформує Lenta.ru.

На саміті щодо мігрантів Анкара запропонувала приймати на території республіки всіх біженців з Сирії, які не отримали притулок в країнах ЄС або перехоплених при спробі перетнути турецькі територіальні води. Для цього Туреччини потрібна фінансова допомога, і, як стверджує співрозмовник агентства, прем'єр-міністр Ахмет Давутоглу на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та головою уряду Нідерландів Марком Рютте запросив суму, що перевищує раніше обговорену. Мова може йти в тому числі і про 20 мільярдів євро, відзначає джерело Reuters.

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Як зазначає РБК, у проекті постанови ЄС, яке опинилося в розпорядженні агентства Reuters, вказується, що Брюссель надасть Туреччині 3 млрд євро ($3,3 млрд) до 2018 року, що вдвічі більше суми, яку обидві сторони обговорювали раніше. Крім цього, ЄС погодився пом'якшити візові вимоги для громадян Туреччини до кінця червня, тобто раніше, ніж це було передбачено попередніми угодами.

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В обмін Туреччина погодилася забрати всіх нелегальних мігрантів з грецьких островів, які прибули в ЄС з її території. Причому не стануть винятком і біженці з Сирії.

Як раніше заявив агентству Bloomberg прем'єр-міністр Ірландії Енда Кенні, Туреччина висунула нові умови перед самітом ЄС, основною темою якого стало вирішення проблеми біженців. В Анкарі у відповідь заявили, що мова йде не про умови, а про пропозиції, які приведуть до розв'язання кризи. Крім додаткових виплат і пом'якшення візового режиму вони звелися в тому числі до спрощення умов для вступу країни в ЄС. «Туреччина готова до роботи з ЄС і готова стати членом ЄС», - заявив з цього приводу прем'єр-міністр Ахмет Давутоглу.

В якості аргументу на свою користь Анкара призводить зниження числа біженців, що потрапляють в Греції. :Якщо у грудні їх було 27 тисяч, то в лютому цей показник знизився до 8000 на тиждень.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала переговори з Туреччиною «складними».