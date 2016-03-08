Кредитори вирішили повернутися в Грецію, незважаючи на розбіжності з МВФ

Місії міжнародних кредиторів вирішили повернутися в Грецію, повідомляє Прайм з посиланням на заяву грецького міністра фінансів Евкліда Цакалотоса після засідання Єврогрупи.

"У нас була дуже хороша зустріч. Установи погодилися повернутися. МВФ також погодився повернутися, попри деякі розбіжності", - сказав Цакалотос.

"Ми очікуємо подальшого обговорення, своєчасного завершення першого перегляду програми реформ - ред.) і проведення дискусії про заборгованість. Я впевнений, що розумні люди, коли вони сидять за столом, знайдуть розумне рішення", - додав міністр фінансів Греції.

Читайте такожГреція отримала останній у цьому році транш на мільярд євро

Квартет кредиторів - керівники місій МВФ, ЄЦБ, Єврокомісії та Європейського механізму стабільності (ЄМС) - має провести оцінку грецької програми реформ, від чого залежить надання країні кредитів.

Глави місій з 1 по 5 лютого провели переговори в Афінах, після чого було оголошено перерву на десять днів, проте вона затягнувся більш ніж на місяць.

Як заявляв Цакалотос, позиції Греції і трьох європейських інституцій дуже близькі, однак МВФ зайняв дуже жорстку позицію і змушує Грецію вжити додаткових заходів.

В уряді Греції не згодні з новим прогнозом МВФ, згідно якого дефіцит бюджетних коштів в Греції буде в 4-5 разів більше, ніж передбачено угодою в серпні 2015 року. Це означає, що грецька влада має прийняти нові, додаткові заходи економії, щоб досягти цільових показників.

Читайте такожЦіпрас обіцяє за 20 місяців повернути Греції доступ до ринків капіталу

Разом з тим грецький уряд підтверджує прихильність угодою, підписаною 12 липня 2015 року з європейськими партнерами.