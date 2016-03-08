Австрійські компанії братів Клюєвих оголосили про банкрутство через санкції ЄС

Про це українській редакцій "Німецької хвилі" повідомили в австрійському товаристві захисту прав кредиторів KSV1870. За даними товариства, банкрутство оголосили також дві дочірні компанії групи SLAV. Ці структури належать братам Сергію і Андрію Клюєвим, які є фігурантами санкційного списку Євросоюзу як представники близького оточення екс-президента Віктора Януковича.

Читайте такожБрати Клюєви "вимили" з державних банків близько 800 мільйонів євро – експертЯк зазначив представник KSV1870 Юрген Гебауер, однією з причин банкрутства стали саме санкції ЄС. "Брати Клюєви не могли отримати кредити на погашення боргів, а також поповнити обігові кошти компанії з власних ресурсів, оскільки їхні рахунки заморожені", - зазначив представник товариства захисту прав кредиторів.

За інформаціюю KSV1870, борги компаній групи SLAV становлять близько 112 млн євро. Більше 90% цієї суми припадають на китайський державний концерн CNBM International, що займається переважно виробництвом будматеріалів. Згідно зі звітністю SLAV Handel, Vertretung und Beteiligung AG, понад 100 млн євро заборгованості компанії припадає на розрахунок за товарні поставки. Йдеться про постачання обладнання для сонячних електростанцій.

Компанія Activ Solar, яка раніше належала братам Клюєвим, а сьогодні оформлена на Каве Ертефая, зятя екс-голови Адміністрації президента Андрія Клюєва, володіла низкою сонячних електростанцій на півдні України. Цей бізнес був доволі прибутковим, враховуючи, що в Україні був встановлений найвищий у Європі спеціальний тариф на сонячну енергію. Утім, іноземні інвестори нарікали на те, що доступ до вигідного тарифу був обмежений вузьким колом компаній.

Торік CNBM International, як повідомляють українські ЗМІ, вже перебрала контроль над десятьма сонячними електростанціями Клюєвих в розрахунок за борги Activ Solar. У лютому ця компанія офіційно заявила про банкрутство. Її борги оцінюються в півмільярда євро.

Якщо в активі Activ Solar були сонячні електростанції, то у SLAV таких високоліквідних активів для задоволення вимог кредиторів немає. Згідно зі звітністю, активи становлять близько 80 млн євро. Левова частка цих активів - підприємства групи "Укрпідшипник". Це насамперед заводи важкої промисловості, які розташовані в зоні конфлікту на сході України.