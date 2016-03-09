Fitch погіршило прогноз з економіки Росії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз по економіці Росії і чекає, що в 2016 році вона скоротиться на 1,5%, а не зросте на 0,5%, як очікувалося в грудні, передає Reuters.

"У Росії низькі ціни на нафту скорочують корпоративні прибутки і викликали проциклічне посилення бюджетної політики, в той час як високі відсоткові ставки і реальна зарплата, що скорочується, тиснуть на споживання", - йдеться в повідомленні Fitch.

Читайте такожMoody's допускає зниження кредитного рейтингу РосіїАгентство очікує, що середня ціна на нафту індикативного сорту Brent складе в 2016 році $35 за барель, в 2017 році - $45 за барель, тоді як у грудні Fitch чекало $55 і $65, відповідно.