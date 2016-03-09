Російський рубль повернувся до падіння, незважаючи на зростання нафтових цін
Незважаючи на зростання світових цін на нафту, торги валютою на Московській біржі відкрилися зниженням курсу рубля. Відразу після початку торгів вартість долара підскочила майже на рубль, а потім ще підросла.
У Росії торги валютою на Московській біржі відкрилися зниженням курсу рубля. Біржовий курс долара відіграв падіння, що відбулося 7 березня, і знову піднявся вище 72 руб., досягнувши на максимумі позначки 72,496 руб., що на 1,043 руб. вище рівня закриття попередніх торгів, пише РБК.
У той же час курс єдиної європейської валюти додав 84,8 коп. і зріс до 79,588 руб.
Рубль слабшає, незважаючи на зростання нафтових котирувань. У ході сьогоднішніх торгів на біржі ICE ціна бареля нафти марки Brent, що піднімалася вчора вище $41, але потім різко впала, знову наблизилася до $40. На максимумі його вартість досягла позначки $39,97, що на 0,8% вище рівня закриття вчорашніх торгів.
У звіті аналітиків Росбанку зазначається, що зв'язок рубля з нафтовими котируваннями залишається сильним, але трохи асиметричним, в результаті чого російська валюта зміцнюється повільніше, ніж відновлюється ціна нафти.
«Як наслідок, дорога для рубля в бік позначки 70 руб. до долара обіцяє бути важкою, принаймні, до тих пір, поки позитивна динаміка цін на нафту не матиме стійкого характеру», - підкреслюється в звіті.
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У свою чергу аналітик Промсвязьбанку Катерина Крилова вважає, що найближчим часом ціна на нафту повернеться в діапазон $37-39/бар.
«Слабка статистика щодо торгового балансу в Китаї за лютий цілком цьому сприяє. Також сьогодні вийде статистика по запасах нафти і нафтопродуктів в США, яка може також сприяти відкоту нафти», – відзначає Крилова.
Вранці вартість бареля Brent становила $39,92, курс долара на Московській біржі досяг позначки 72,34 руб., курс євро — 79,471 руб.