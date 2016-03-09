Російський рубль повернувся до падіння, незважаючи на зростання нафтових цін

У Росії торги валютою на Московській біржі відкрилися зниженням курсу рубля. Біржовий курс долара відіграв падіння, що відбулося 7 березня, і знову піднявся вище 72 руб., досягнувши на максимумі позначки 72,496 руб., що на 1,043 руб. вище рівня закриття попередніх торгів, пише РБК.

У той же час курс єдиної європейської валюти додав 84,8 коп. і зріс до 79,588 руб.

Рубль слабшає, незважаючи на зростання нафтових котирувань. У ході сьогоднішніх торгів на біржі ICE ціна бареля нафти марки Brent, що піднімалася вчора вище $41, але потім різко впала, знову наблизилася до $40. На максимумі його вартість досягла позначки $39,97, що на 0,8% вище рівня закриття вчорашніх торгів.

У звіті аналітиків Росбанку зазначається, що зв'язок рубля з нафтовими котируваннями залишається сильним, але трохи асиметричним, в результаті чого російська валюта зміцнюється повільніше, ніж відновлюється ціна нафти.

«Як наслідок, дорога для рубля в бік позначки 70 руб. до долара обіцяє бути важкою, принаймні, до тих пір, поки позитивна динаміка цін на нафту не матиме стійкого характеру», - підкреслюється в звіті.

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У свою чергу аналітик Промсвязьбанку Катерина Крилова вважає, що найближчим часом ціна на нафту повернеться в діапазон $37-39/бар.

«Слабка статистика щодо торгового балансу в Китаї за лютий цілком цьому сприяє. Також сьогодні вийде статистика по запасах нафти і нафтопродуктів в США, яка може також сприяти відкоту нафти», – відзначає Крилова.

Вранці вартість бареля Brent становила $39,92, курс долара на Московській біржі досяг позначки 72,34 руб., курс євро — 79,471 руб.