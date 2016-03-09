У Білорусі різко зросла кількість звернень у суди щодо банкрутства

В економічні суди Білорусі в 2015 році надійшло близько 193,5 тис. звернень - майже на 40 тис. більше, ніж в 2014 році, передає БелаПан.

Середньомісячне навантаження на суддів економічних судів склало 150 справ та матеріалів.

Читайте такожУряд Білорусі через обвал цін на нафту розробив пакет невідкладних заходівЩодо справ про банкрутство, то число заяв про економічну неспроможність у суди в 2015 році порівняно з 2014-им збільшилося на чверть — з 2.692 до 3.372.

Торік у виробництві економічних судів на 70% зріс залишок соціально значущих справ про банкрутство боржників — державних організацій, організацій, що мають частку державної власності у статутному фонді, містоутворюючих та прирівняних до них організацій, бюджетоутворюючих, системоутворюючих організацій (з 41 в 2014 році до 70 виробництв в 2015-му).

Кількість справ даної категорії, за якими введено процедуру санації, збереглася на колишньому рівні. Кількість справ, за якими відкрито ліквідаційне виробництво, зросла в 2,5 рази.