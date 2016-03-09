НБУ покращив показник збитку банків за січень до 890 мільйонів
Раніше, 3 березня, НБУ повідомив, що сумарний збиток працюючих банків становив 1,15 млрд грн, що на 260 млн грн більше за опублікований показник.
Сумарний збиток діючих банків України, без урахування неплатоспроможних, за січень 2016 року становив 890 млн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.
Як наголошується у повідомленні НБУ, дані за основними показниками банків на 1 лютого 2016 року, які були оприлюднені 3 березня, через технічну помилку не відповідають дійсності, у зв'язку з чим регулятор поновив дані на коректні.
Раніше, 3 березня, НБУ повідомив, що сумарний збиток діючих банків за січень 2016 року становив 1,15 млрд грн, що на 260 млн грн більше за оприлюднений показник. Таким чином, коректним є вихідний показник збитку, оприлюднений регулятором 29 лютого.
Згідно з оновленими даними, доходи працюючих банків у січні становили 12,180 млрд грн, витрати - 13,070 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, банківська система України, без урахування неплатоспроможних банків, у 2015 році отримала рекордний збиток на рівні 66,6 млрд грн. У тому числі 71 банк завершив 2015 рік з прибутком, загальна сума якого становила 5,2 млрд грн.
За оцінками НБУ, зростання збитків наприкінці 2015 року зумовлене переходом банків на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з 1 грудня 2015 року, у зв'язку з чим фінустанови провели коригування відсоткових доходів.
У 2014 році банківська система України отримала 52,966 млрд грн збитків.