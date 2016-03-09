МВФ закликає подвоїти зусилля для відновлення світової економіки
Представник фонду підкреслив, що світова економіка підійшла до тієї точки, коли новий спад може стати повсякденністю, якщо держави не приймуть необхідних заходів.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликає подвоїти зусилля з відновлення глобальної економіки, пише Gazeta.ru з посиланням на Financial Times.
Як заявив перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон, світова глобальна економіка перебуває в "скрутному становищі".
На його думку, всім країнам необхідно прийняти термінові заходи у відповідь на уповільнення економічного зростання і нові загрози, створювані коливаннями сировинних і фінансових ринків.
«Саме час рішуче підтримати економічну активність і забезпечити більш стійке становище світової економіки», — сказав він.
Представник МВФ підкреслив, що світова економіка підійшла до тієї точки, коли новий спад може стати повсякденністю, якщо держави не приймуть необхідних заходів.
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Раніше МВФ закликав країни G20 скоординувати програми зі стимулювання, щоб уповільнити негативний вплив від економічного спаду.