МВФ закликає подвоїти зусилля для відновлення світової економіки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликає подвоїти зусилля з відновлення глобальної економіки, пише Gazeta.ru з посиланням на Financial Times.

Як заявив перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон, світова глобальна економіка перебуває в "скрутному становищі".

На його думку, всім країнам необхідно прийняти термінові заходи у відповідь на уповільнення економічного зростання і нові загрози, створювані коливаннями сировинних і фінансових ринків.

«Саме час рішуче підтримати економічну активність і забезпечити більш стійке становище світової економіки», — сказав він.

Представник МВФ підкреслив, що світова економіка підійшла до тієї точки, коли новий спад може стати повсякденністю, якщо держави не приймуть необхідних заходів.

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Раніше МВФ закликав країни G20 скоординувати програми зі стимулювання, щоб уповільнити негативний вплив від економічного спаду.