Активи працюючих банків в січні зросли на 39 мільярдів – оновлені дані НБУ

Активи діючих банків України, без урахування неплатоспроможних фінансових установ, за січень поточного року зросли на 38,719 млрд грн, або на 3,1%, - до 1,293 трлн грн станом на 1 лютого, повідомляється на сайті Національного банку України.

Як наголошується у повідомленні НБУ, дані за основними показниками банків на 1 лютого 2016 року, оприлюднені 3 березня, через технічну помилку не відповідали дійсності, у зв'язку з чим регулятор поновив дані на коректні.

За оцінками НБУ, загальні активи діючих банків, які не відкориговані на суму резервів, у січні зросли на 52,247 млрд грн, або на 3,3% - до 1,624 трлн грн на 1 лютого.

Зобов'язання діючих банків у січні зросли на 27,045 млрд грн, або на 2,4%, - до 1,178 трлн грн, капітал - на 11,674 млрд грн, або на 11,3%, - до 115,387 млрд грн.

Також повідомляється, що за січень кількість діючих банків в Україні, що мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, скоротилася на 1 - до 116 фінустанов.

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Як повідомляв УНІАН, активи діючих банків України за грудень минулого року знизилися на 21 млрд грн, або на 1,6%, - до 1,254 трлн грн станом на 1 січня 2016 року. Порівняльні дані щодо працюючих банків на початок 2015 року, а також дані станом на 1 січня 2016 року щодо банківської системи у цілому, з урахуванням неплатоспроможних банків, НБУ не оприлюднював, у зв'язку з чим коректний розрахунок динаміки за 2015 рік неможливий.