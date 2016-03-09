Кабмін уповноважив МЗС найняти юристів для спору з Росією щодо "боргу Януковича"

Кабінет міністрів України уповноважив Міністерство закордонних справ здійснювати закупівлі юридичних послуг для ефективного захисту інтересів України у Високому суді Лондона за спором Росії та України щодо боргу колишнього президента України Віктора Януковича в 3 млрд дол.

Відповідне рішення закріплено у розпорядженні №141, опублікованому на веб-порталі уряду.

Російську сторону в суді представляє компанія Law Debenture Trust Corporation P. L. C. При цьому Міністерство фінансів України повідомляло, що, зі свого боку, залучає компанію Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - провідну міжнародну юридичну фірму, що спеціалізується на представництві в судах.

«З метою належного і ефективного захисту прав та інтересів України у справі за позовом компанії Law Debenture Trust Corporation P. L. C, що працює в інтересах Міністерства фінансів Російської Федерації, до України щодо державного боргу України дозволити Міністерству закордонних справ України здійснювати закупівлю юридичних послуг із застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", - йдеться у документі.

Раніше у Міністерстві фінансів України наголошували, що готові парирувати всі звинувачення російської сторони за борговим спором і ретельно готуються до судового розгляду. Однак афішувати деталі цієї підготовки і стратегію захисту Мінфін не буде.

Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до Високого суду Лондона з позовом до України після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків по кредиту в 3 млрд дол., який Україна одержала у рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий шляхом викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що ця позика є міждержавною.

Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила по 13 із 14 випусків облігацій у листопаді минулого року. «Російські» облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі у цьому процесі. У ході переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеним між Україною та власниками реструктуризованих облігацій.

Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленою Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що власником цього боргу був і залишається уряд РФ. Водночас, Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, зокрема за суверенним боргом, що дозволить низці країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема «російського» боргу.

У зв'язку з відмовою РФ від участі у борговій операції, Кабінет міністрів України у грудні минулого року ввів мораторій на виплату за «російським» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді.

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За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, майбутній судовий розгляд з Росією буде складним і триватиме кілька років. Водночас, експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу, при цьому Україна не відчуватиме проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.