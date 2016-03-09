Гривня на міжбанку торгується по 26,25 за долар

У середу, 9 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,10/26,25 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,6490/28,8120 грн/євро, до російського рублю – на рівні 0,3590/0,3610 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,2157 грн/дол., на цю годину укладено 84 угоди на суму 30,76 млн дол.