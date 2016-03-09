Україна в травні-червні направить торгову місію в Іран

Україна в травні-червні поточного року направить торгову місію за участю представників бізнесу в Іран, повідомила торговий представник Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook.

"Домовилися про проведення торговельної місії з українським бізнесом до Ірану (Тегеран і регіони) під патронатом Міністерства промисловості, шахт і торгівлі Ірану в травні-червні з візитами в регіони", - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, візит української торгової місії до Ірану, запланований на кінець 2015 року, було перенесено на перший квартал 2016 року, враховуючи цілу низку причин, включаючи необхідність обробки внутрішніх питань України – держбюджету і Податкового кодексу. Ключовими темами переговорів буде просування на ринку Ірану української продукції машинобудування та сільського господарства.

Україна в 2016 році планує відновити співпрацю з Ісламською Республікою Іран в політичній, торговельно-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах після 11-річної перерви.