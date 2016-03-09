Мінекономрозвитку запустило навчальний курс для замовників в системі держзакупівель Prozorro

Міністерство економічного розвитку і торгівлі спільно з проектом Євросоюзу "Гармонізація системи державних закупівель України зі стандартами ЄС" запустило навчальний курс для замовників в системі електронних державних закупівель Prozorro.

Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

"До вересня 2016 року всі державні тендери в Україні будуть переведені в електронний формат. Це дуже важливий крок у реформі публічних закупівель, і навчання має критичне значення для їх успіху. Команда Prozorro вже провела більше сотні семінарів в усіх регіонах, а тепер кожен бажаючий зможе дізнатися про публічні закупівлі з допомогою безкоштовного курсу на Prometheus. Це дійсно зручний, простий інструмент для освіти і відповідей на питання", - цитує прес-служба відомства заступника міністра Максима Нефьодова.

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Згідно з повідомленням, загальна кількість державних замовників в Україні становить близько 16 тисяч, в них діють 25 тисяч тендерних комітетів, кожен з яких включає в середньому 5 осіб. Таким чином, потенційна аудиторія курсу становить понад 100 тисяч слухачів – учасників тендерних комітетів по всій країні.

У міністерстві зазначили, що професіоналізація електронних держзакупівель є одним із ключових завдань реформи, яка дозволить заощадити до 50 мільярдів гривень коштів державного бюджету.

Реєстрація на курс вже доступна на сайті Мінекономрозвитку, а перший етап навчання розпочнеться у травні.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг зареєстрованих у системі електронних державних закупівель Prozorro тендерів в лютому поточного року зріс у 12 разів порівняно з січнем - до 5,7 мільярда гривень.

При цьому економія держкоштів в результаті використання системи Prozorro вже склала 2 мільярда гривень порівняно з плановими сумами, передбаченими бюджетом.