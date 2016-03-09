В Україні в лютому відновилася дефляція

В Україні в лютому 2016 року порівняно з попереднім місяцем, січнем 2016 року, зафіксована дефляція (зниження цін) на рівні 0,4% після інфляції на рівні 0,9%, зафіксованого в січні до грудня 2015 року.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до лютого 2015 року, інфляція в лютому 2016 року сповільнилася до 32,7% до 40,3%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-лютому, споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Згідно з наведеними даними, в лютому порівняно до попереднього місяця найбільше подорожчало масло – на 2,4%, каналізація – на 2,2%, водопостачання – на 1,9%, сир – на 1,9%.

Читайте такожУ Гонтаревої зберегли річний прогноз інфляції на рівні 12%

У річному вираженні найбільше зросли ціни на природний газ – в 3,7 рази, гарячу воду і опалення – на 77,3%, електроенергію – на 66,9%, цукор – на 53%.

Найбільше зниження цін в лютому до січня зафіксовано на яйця – на 24,4%, взуття – на 2,5%, фрукти – на 2,1%.

У річному вираженні зниження цін зафіксоване лише на паливо та олію – на 8,2%.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Читайте такожРічна інфляція в Україні сповільнилася до 40%

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, груднем 2015 року прискорилася до 0,9%, в річному вираженні – сповільнилася до 40,3%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція поточного року сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 гривні за долар.