Гривня різко зміцнилася на міжбанку: 25,90 за долар

У середу, 9 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 15:30 встановилися на рівні 25,60/25,90 гривні/долар, повідомляє Fin.biz.ua.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,1986/28,5318 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3573/0,3619 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:30 встановився на рівні 26,1734 гривень/долар, до цієї години укладено 537 угод на суму 323,57 мільйона доларів.