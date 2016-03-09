Гривня різко зміцнилася на міжбанку: 25,90 за долар
17:13, 09 березня 2016Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,1986/28,5318 гривні/євро.
Гривня зміцнилася на міжбанку відразу до 25,90 за долар / epizod.com.ua
У середу, 9 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 15:30 встановилися на рівні 25,60/25,90 гривні/долар, повідомляє Fin.biz.ua.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,1986/28,5318 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3573/0,3619 гривні/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:30 встановився на рівні 26,1734 гривень/долар, до цієї години укладено 537 угод на суму 323,57 мільйона доларів.
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