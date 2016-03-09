Мінфін попереджає про загрозу зриву фінансування бюджетних програм

Міністерство фінансів України попереджає про неможливість початку фінансування бюджетних програм в 2016 році через ненадання галузевими міністерствами бюджетних паспортів для їх затвердження.

Як повідомляється на сайті Мінфіну, в 2016 році законом про бюджет визначено 509 бюджетних програм, 456 з яких передбачають затвердження паспортів, при цьому на 1 березня міністерство отримало тільки 395 паспортів, з яких 288 пройшли процедуру затвердження.

"Держказначейство не може відкрити бюджетні рахунки для фінансування відповідної програми, отже, фінансування не може початися, що призведе до невиплати зарплати, неоплату комунальних послуг тощо", - йдеться в повідомленні.

Мінфін підкреслює, що паспорти мають бути затверджені протягом 45 днів з дати набрання чинності Закону про державний бюджет (як правило, 1 січня), тобто, до 15 лютого. Підготовка паспортів бюджетних програм знаходиться в компетенції головних розпорядників бюджетних коштів, включаючи галузеві міністерства, органи державної влади та інші установи, а затвердження паспорта оформляється спільним наказом головного розпорядника та Мінфіну.

Також повідомляється, що для уникнення будь-яких питань своєчасності і можливі затримки з фінансуванням, Мінфін буде публікувати реєстр бюджетних паспортів з датою їх отримання від бюджетних організацій і датою затвердження Мінфіном, а в разі повернення паспортів на доопрацювання - з датою такого повернення.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в ніч на 25 грудня ухвалила держбюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 мільярдів гривень, що трохи нижче закладеного спочатку показника в 601 мільярд гривень.