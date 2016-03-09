Нацбанк зареєстрував платіжну систему Paypong

Національний банк України погодив правила внутрішньодержавної платіжної системи Paypong і видав платіжній організації цієї системи – компанії "Європейська платіжна система" (Київ) свідоцтво від 9 березня 2016 року.

Як повідомляється на сайті НБУ, відомості про систему Paypong внесено до реєстру платіжних систем і вона стала одинадцятою внутрішньодержавною платіжною системою на ринку України, створеною небанківською установою.

Згідно до правил системи, її учасниками можуть бути банки України та небанківські фінустанови, які мають ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків та на підставі договору з платіжною організацією надають послуги Paypong з переказу коштів з її допомогою. Розрахунковим банком системи є банк "Народний капітал" ("НК Банк").

Читайте такожНацбанк планує розширити використання електронних грошей в Україні

Довідка УНІАН. Платіжна система Paypong створена для здійснення готівкових або безготівкових переказів в національній валюті від фізичних осіб на користь фізичних осіб або юридичних осіб в межах України.