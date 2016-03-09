Нацбанк значно зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 10 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2618,2756 (9 березня – 2649,7130)

100 EUR – 2873,0338 (9 березня – 2906,7352)

10 RUR – 3,6175 (9 березня – 3,6205)

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,60/25,90 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро на рівні 28,0550/28,73810 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3580/0,3630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1828 гривні/долар, до цього годині укладено 569 угод на суму 407,46 мільйона доларів.