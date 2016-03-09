Базова інфляція в лютому прискорилася до 0,4%

Базова інфляція в Україні в лютому 2016 року порівняно з попереднім місяцем, січнем, склала 0,4%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до лютого 2015 року, базова інфляція в лютому 2016 року склала 25,1%.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в лютому 2016 року порівняно з попереднім місяцем, січнем 2016 року, зафіксована дефляція (зниження цін) на рівні 0,4% після інфляції на рівні 0,9%, зафіксованого в січні до грудня 2015 року.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція поточного року сповільниться до 19%.

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Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 гривні за долар.

Згідно методології Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру.