Кабмін посилив вимоги щодо обліку операцій обміну валюти

Кабінет міністрів України встановив вимоги щодо обліку операцій з купівлі-продажу валюти, які здійснюються не в касах уповноважених банків.

Про це йдеться в постанові уряду №149 "Про встановлення вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для окремих сфер застосування".

Крім того, постановою встановлюються вимоги щодо обліку операцій з прийому та переказу готівки через програмно-технічні комплекси самообслуговування - платіжні термінали.

"Реалізація постанови сприятиме підвищенню ефективності контролю за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти та розрахунками готівкою через платіжні термінали, забезпечить нормативно-правове регулювання застосування РРО у зазначених сферах, створить єдині підстави для розробки та впровадження нових сучасних моделей РРО, включення їх до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, а також для доопрацювання існуючих моделей РРО", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Читайте такожВимоги до договорів між банками і клієнтами посилять

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України посилив вимоги до небанківських пунктах обміну валют. Регулятор зобов'язав такі небанківські фінансові установи надавати інформацію про структуру власності, підвищив вимоги до мінімального розміру власного капіталу пунктів обміну валют. Капітал небанківської фінустанови до 1 липня 2016 року має становити не менше 20 мільйонів гривень, якщо кількість структурних підрозділів не перевищує 100. Кожне додаткове збільшення їх кількості на 50 одиниць вимагає збільшення капіталу на 5 мільйонів гривень.

Крім того, небанківські пункти обміну валют повинні будуть через шість місяців після затвердження Державної фіскальної службою України державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій (РРО) встановити касові апарати.

Небанківські валютні обмінники мають розміщувати інформацію про встановлені курси обміну валют в мережі Інтернет.