Moody's прийняло рішення припинити присвоєння рейтингів у Росії за національною шкалою

20:45, 09 березня 2016
Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Moody's прийняло рішення припинити присвоєння рейтингів в Росії за національною шкалою, йдеться в повідомленні агентства.

REUTERS

Про це повідомляє Газета.ру.

«Рішення прийнято в світлі законодавчих змін та інших потенційних обмежень, які впливають на присвоєння рейтингів за національною шкалою в Росії», - наголошується в заяві.

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Всі поточні рейтинги в національній шкалі будуть відкликані.

Раніше повідомлялося, що Росія може залишитися без рейтингів від Fitch через санкції.

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