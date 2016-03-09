Moody's прийняло рішення припинити присвоєння рейтингів у Росії за національною шкалою
20:45, 09 березня 2016Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Moody's прийняло рішення припинити присвоєння рейтингів в Росії за національною шкалою, йдеться в повідомленні агентства.
REUTERS
Про це повідомляє Газета.ру.
«Рішення прийнято в світлі законодавчих змін та інших потенційних обмежень, які впливають на присвоєння рейтингів за національною шкалою в Росії», - наголошується в заяві.
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Всі поточні рейтинги в національній шкалі будуть відкликані.
Раніше повідомлялося, що Росія може залишитися без рейтингів від Fitch через санкції.
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