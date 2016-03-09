Україна і Туреччина мають намір підписати угоду про ЗВТ до кінця року

Україна і Туреччина мають намір підписати Угоду про Зону вільної торгівлі та довести товарообіг між країнами до 20 млрд дол до 2020 року, сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в ході прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

«Ми звертаємо особливу увагу на необхідність підписання Угоди про вільну торгівлю вже до кінця поточного року, - сказав Ердоган. - Ми також говорили з президентом Порошенком про те, щоб довести товарообіг до 20 млрд дол до 2020 року».

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Ердоган також підкреслив, що крім Угоди про вільну торгівлю, Україна і Туреччина повинні також підписати і реалізувати ряд інших двосторонніх угод, включаючи договір про уникнення подвійного оподаткування та охорони інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, питання формування зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною було заморожене в 2013 році і відновлене на початку 2016 року - в рамках візиту прем'єр-міністра Туреччини в Україну.

Експорт товарів з України до Туреччини за результатами січня-вересня 2015 року становив 2,1 млрд дол., тоді як імпорт з Туреччини в Україну за аналогічний період становить 0,6 млрд дол. У ході переговорів між главами урядів України і Туреччини в лютому 2016 року сторони поставили завдання торговельним відомствам наростити товарообіг між країнами до 10 млрд дол. до 2018 року.