Китай збільшив до рекордного рівня інвестиції в США і Європу
08:59, 10 березня 2016Фінанси
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Обсяг китайських інвестицій в США і країни Європи досяг рекордного рівня і становив $15 млрд і $23 млрд відповідно.
REUTERS
Про це пише Financial Times з посиланням на доповідь юридичної фірми Baker & McKenzie та консалтингової групи Rhodium Group.
Показники зросли на 28% у Європі і на 17% - у США, незважаючи на економічний спад у Китаї, передає Gazeta.ru.
Найбільший обсяг інвестицій серед країн Європи залучила Італія, переважно завдяки угоді на $7,9 млрд між компаніями Pirelli і ChemChina.
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На другому місці знаходиться Франція з $3,6 млрд інвестицій.
Раніше повідомлялося, що валютні резерви Китаю досягли п'ятирічного мінімуму.
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