Китай збільшив до рекордного рівня інвестиції в США і Європу

Про це пише Financial Times з посиланням на доповідь юридичної фірми Baker & McKenzie та консалтингової групи Rhodium Group.

Показники зросли на 28% у Європі і на 17% - у США, незважаючи на економічний спад у Китаї, передає Gazeta.ru.

Найбільший обсяг інвестицій серед країн Європи залучила Італія, переважно завдяки угоді на $7,9 млрд між компаніями Pirelli і ChemChina.

Читайте такожКитай протягом десяти років інвестував за кордон більше $1 трильйона

На другому місці знаходиться Франція з $3,6 млрд інвестицій.

Раніше повідомлялося, що валютні резерви Китаю досягли п'ятирічного мінімуму.