Робота з МВФ має бути вибудувана "як годинник" - Гройсман

Робота з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом має бути вибудована «як годинник», - сказав спікер Верховної Ради України Володимир Гройсман під час 12 міжнародної конференції Dragon Capital.

«Робота з МВФ має бути вибудувана як годинник. Усі взяті зобов'язання мають бути виконані. Вся заявлена підтримка має бути виконана на 100%», - сказав Гройсман.

Разом з тим, він наголосив, що не можна зловживати вимогами Фонду й наполягати на ухваленні рішень «на вчора». «Важливо, щоб наші перетворення кореспондувалися між собою», - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ у березні 2015 року затвердили чотирирічну програму реформ з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Україна, згідно з програмою, одержала два кредитні транші на загальну суму 6,7 млрд дол. На даний момент Україна і МВФ узгоджують Меморандум щодо другого перегляду програми, затвердження якого Радою директорів МВФ дасть змогу нашій країні одержати третій кредитний транш в обсягу 1,7 млрд дол.