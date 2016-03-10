Євро в лютому показало найгірші результати серед валют світу - Bloomberg

За лютий 2016 року біржовий курс євро показав найгірші результати в світі, передає Bloomberg.

За даними агентства, це відбувається на тлі очікування пом'якшення грошово-кредитної політики Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Зокрема, з 10 лютого євро подешевшало до долара майже на 3%.

«Не існує надмірних очікувань щодо дій ЄЦБ, який, ймовірно, залишить собі простір для маневру з точки зору купівлі активів і подальшого зниження ставки в негативному діапазоні, щоб уникнути враження, що він повністю завершив пом'якшення», — сказав голова валютного департаменту Credit Agricole в Токіо Юдзі Саїто.

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Економісти очікують, що на засіданні 10 березня ЄЦБ знизить процентну ставку за депозитами, яка уже знаходиться нижче нуля, а також збільшить обсяг програми викупу активів, запущеної в березні 2015 року.

Також в четвер будуть оприлюднені оновлені макроекономічні прогнози ЄЦБ, передає Gazeta.ru.

Як повідомлялося, в кінці січня ЄЦБ зберіг базову ставку на рекордно низькому рівні.