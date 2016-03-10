Споживча інфляція в Китаї зростає рекордними темпами

Споживча інфляція в Китаї перевищила прогнози в лютому, прискорившись до максимальних темпів з липня 2014 року, в той час як ціни виробників уповільнили падіння другий місяць поспіль, що частково звільнило регуляторів від необхідності термінового прийняття нових заходів монетарного стимулювання, передає Reuters.

Споживча інфляція в річному вирахуванні склала 2,3 відсотка у лютому, повідомило Національне бюро статистики Китаю в четвер, 10 березня, піднявшись з 1,8 відсотка в січні і перевищивши прогноз аналітиків на рівні 1,9 відсотка.

Читайте такожКитай для підтримки економіки влив у фінансову систему ще $20 мільярдівЦе стало самим швидким зростанням показника в річному вираженні з липня 2014 року.

Зростання цін на продовольство на 7,3 відсотка було обумовлено головним чином холодною погодою і сезонним впливом китайського Нового року, сказав Юй Цюмэй, старший фахівець Національного бюро статистики. Непродовольча інфляція склала 1,0 відсотка.

"Недавнє відновлення цін на нафту, відновлення продовольчих цін і зростання цін на нерухомість у великих містах внесли внесок у зростання інфляції в лютому. Ми вважаємо, що інфляція не перевищить заплановані урядом три відсотка в цьому році, проте зростання інфляції очевидно створить обмеження для подальшого пом'якшення політики", - сказав Го Лей, старший економіст Founder Securities в Шанхаї.