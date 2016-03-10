Розенко: пенсія Азарову нараховуватися не буде – суд лише відновив рахунок у банку

Міністр соціальної політики України Павло Розенко заявив, що пенсія колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову не нараховується і нараховуватися не буде.

Про це він написав у своєму Twitter, коментуючи рішення Апеляційного суду міста Києва про зняття арешту з пенсійного рахунку Азарова.

"Пенсія Азарову не нараховується і нараховуватися не буде, не виплачувалася і виплачуватися не буде. Суд лише відновив йому рахунок в банку", - зазначив Розенко.

Пенсія Азарову не нараховується і нараховуватися не буде, не виплачувалася і виплачуватися не буде. Суд лише відновив йому рахунок в банку. — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 10 Март 2016

Прес-служба Мінсоцполітики повідомила з посиланням на главу міністерства, що рішення суду не вплине на рішення про припинення нарахування та виплати пенсій Азарову та іншим одіозним чиновникам режиму Януковича.

«Пенсійний фонд не виплачує і не нараховує пенсій ні Януковичу, ні Азарову, ні Пшонці. І нараховувати не буде», - сказав він.

Розенко висловив сподівання, що таке рішення українського суду не вплине на рішення ЄС щодо арешту активів Азарова та інших чиновників, до яких застосовані санкції.

Нагадаємо, 21 грудня Печерський районний суд Києва заарештував пенсії на поточних рахунках в Ощадбанку колишнього президента Віктора Януковича і колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова.

4 лютого 2016 року Апеляційний суд Києва виніс рішення про розблокування пенсійного рахунку Азарова.