Україна і МВФ не обговорюють нову програму співпраці замість діючої - Яресько

Україна і ключовий кредитор країни Міжнародний валютний фонд не розглядають можливість нової програми співпраці замість діючої чотирирічної програми EFF, прийнятої в березні 2015 року.

Про це сказала міністр фінансів України Наталія Яресько в ході 12 міжнародної конференції Dragon Capital.

«Потрібно розуміти, що нової програми ніхто не обговорює, тому що ситуація, яка була рік тому - це були шалені зміни в економічному і фінансовому устрої країни. Зараз ми це не обговорюємо», - сказала міністр.

Вона підкреслила, що уряд зробив і робить все необхідне, щоб виконати умови програми. «Зараз ми хочемо фіналізувати Меморандум (за другим переглядом програми EFF). За останні кілька місяців він змінився. Це живий документ. Ситуація змінилася і Меморандум змінився. Адже він не лише про те, що було раніше, а й про те, що буде далі, - сказала міністр. - Мало того, є речі, які повинні бути зроблені до того, як Меморандум потрапить на розгляд Ради директорів. У зв'язку з цим затримка з Меморандумом - це, безперечно, предмет для занепокоєння. Але я хочу, щоб всі зрозуміли - це не показник кризи, як це було рік тому. Ми вже провели добру роботу, і ми далекі від ситуації, яка була рік тому».

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Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ в березні 2015 року затвердили 4-річну програму реформ з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Україна, згідно з програмою, отримала два кредитні транші на загальну суму 6,7 млрд дол. На даний момент Україна і МВФ узгоджують Меморандум щодо другого перегляду програми, затвердження якого Радою директорів МВФ дасть змогу нашій країні отримати третій кредитний транш в обсязі 1,7 млрд дол.

На поточний момент Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Узгодження і підписання Меморандуму щодо другого перегляду програми EFF дозволить МВФ призначити дату засідання Ради директорів, у ході якого буде вирішено питання про надання нашій країні третього кредитного траншу в обсязі 1,7 млрд дол.

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Одним з факторів, що призупинили роботу по меморандуму, стали розмови про можливу відставку українського уряду. Питання відставки уряду обговорюється з початку року.