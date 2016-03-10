Яресько про можливе призначення на посаду прем'єр-міністра: Я не коментую чутки

Міністр фінансів України Наталія Яресько відмовилася коментувати інформацію про своє можливе призначення на посаду прем'єр-міністра України. Про це вона сказала під час 12 міжнародної конференції Dragon Capital.

«Я не коментую чуток», - сказала Яресько.

При цьому вона відмовилася підтвердити чи спростувати інформацію про те, що з нею ведуть переговори про формування нового Кабінету міністрів. «Я працюю міністром фінансів України в легітимному уряді. Я працюю щодня над тим, за що я відповідаю», - сказала міністр.

За словами Яресько, зараз не час для спекуляцій. «Уряд не в кризі. Останні 15 місяців ми працювали дуже напружено. Ми провели важливі структурні реформи. Чи було їх достатньо? Ні. Роботи більше, ніж досить. Але спекуляції зараз не те, що нам потрібно. У нас діє уряд, і ми працюємо щодня. А спекуляції можуть посилити кризу», - сказала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, питання відставки чинного уряду України обговорюється з початку року у зв'язку із заявами про відставку одразу декількох міністрів. Зокрема, заяви зробили міністр агрополітики і продовольства Олексій Павленко, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, а також голова Мінекономрозвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус. Відставка Абромавичуса викликала найгострішу реакцію в ділових колах і дипломатичному співтоваристві, оскільки він прямо звинуватив представників фракції «Блоку Петра Порошенка» в парламенті в тиску на Мінекономрозвитку. Слідом за відставкою Абромавичуса заяви про відставку написали його заступники, включаючи торгового представника України Наталію Микольску. Занепокоєння відставкою висловили посли дев‘яти країн, включаючи країни «Великої сімки», представники МВФ і Держдепартаменту США.

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Разом з тим, 4 лютого під час позачергового засідання уряду Павленко, Пивоварський і Квіташвілі відкликали свої заяви. Абромавичус сказав, що рішення про вихід з уряду не змінюватиме. Пізніше він зазначив, що не виключає повернення в уряд, але лише за умови зміни прем'єр-міністра.

16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим постанова про відставку уряду не набрала потрібної кількості голосів народних депутатів.