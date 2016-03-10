ГПУ: суд повторно заарештував кошти на пенсійному рахунку Азарова

Генеральна прокуратура заявляє, що суд за клопотанням прокурора повторно заарештував кошти, які знаходяться на пенсійному рахунку екс-прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури у зв’язку з поширенням інформації про те, що Азарову за рішенням Апеляційного суду Києва має продовжуватися здійснення виплат пенсії.

Як пояснюють у ГПУ, «дійсно, рішенням Апеляційного суду міста Києва від 04 лютого 2016 року було скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 грудня 2015 року про накладення арешту на пенсію (грошові виплати) Азарова».

Разом з тим управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури у ході досудового розслідування кримінального провадження стосовно Азарова повторно звернулося з відповідним клопотанням до слідчого судді Печерського районного суду Києва, ухвалою якого від 24 лютого 2016 року зазначене клопотання задоволено та повторно накладено арешт на кошти, які знаходяться на пенсійному рахунку екс-прем’єр-міністра Азарова, заявили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року Печерський райсуд Києва заарештував пенсійний рахунок екс-прем'єра Азарова. Арешт було накладено за клопотанням слідчого Генпрокуратури в рамках розслідування кримінального провадження за фактом змови екс-президента Віктора Януковича, Азарова, екс-міністра фінансів Юрія Колобова, екс-голови правління «Укртелекому» Георгія Дзекона і директора ТОВ «ЕСУ» Іллі Солодовського.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що Апеляційний суд Києва постановив, що арешт пенсійного рахунку Азарова був незаконним, і скасував це рішення.

У свою чергу міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що пенсія Азарову не нараховуватиметься, незважаючи на рішення Апеляційного суду.

«Пенсія Азарову не нараховується і нараховуватися не буде, не виплачувалася і виплачуватися не буде. Суд лише відновив йому рахунок в банку», - підкреслив Розенко.