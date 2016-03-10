Творець рейтингу Doing Business розповів, як назавжди зупинити інфляцію в Україні

З інфляцією можна легко впоратися, якщо перейти до так званої політики currency board. Це коли країна заявляє, що у неї більше немає монетарної політики Центробанку.

Про це творець відомого рейтингу Doing Business Сімеон Дянков розповів в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Україна збирається торгувати з Європою все більше і більше. Ви рухаєтеся в Європейський союз. Тому треба прив'язати гривню до євро. І сказати: з завтрашнього дня євро буде коштувати, скажімо, 30 грн. Потрібно прив'язати національну валюту до євро. І прив'язати назавжди. Необхідно ухвалити закон, згідно з яким відтепер і до тих пір, поки існує єврозона, гривня буде прив'язана до євро", - каже він.

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Дянков підкреслює, що МВФ був проти того, щоб так вчинили в ряді країн нашого регіону.

"Естонія, Болгарія це зробили, і за два-три місяці рівень інфляції впав до нуля. І після цього нам не потрібен Центральний банк, що регулює систему через облікову ставку. Естонія зробила це в 1992-1993 роках, Литва, Латвія, Болгарія, цілий ряд країн нашого регіону це зробили, і це дало гарний результат", - зазначив експерт.

Повне інтерв'ю Сімеона Дянкова читайте в друкованому номері журналу "Новое время" завтра, 11 березня.