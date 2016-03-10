Голова Мінфіну прогнозує зростання ВВП України на 1% цього року

Економіка України в поточному році покаже близько 1% зростання, заявила міністр фінансів України Наталія Яресько в ході 12 міжнародної конференції Dragon Capital.

«Я думаю, що ми можемо говорити приблизно про 1% зростання в цьому році», - сказала Яресько.

За її словами, економіка країни вже демонструє ознаки відновлення.

Як повідомляв УНІАН, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у четвертому кварталі 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року сповільнилося до 1,2% з 7,2%, зафіксованих на квартал раніше.

Порівняно з попереднім, третім кварталом, у четвертому кварталі ВВП з урахуванням сезонного чинника зріс на 1,5%. Національний банк України оцінив падіння ВВП України в 2015 році в 10,5%, Міністерство економічного розвитку і торгівлі – в 10,4%.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 2% при інфляції 12%. Песимістичнішим у своїх прогнозах є Світовий банк, який вважає, що економіка України в 2016 році покаже зростання не більш як 1%.

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Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може становити 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції до 19%.