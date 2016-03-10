ЄБРР викупив 30% акцій "Райффайзен Банку Аваль"

Європейський банк реконструкції та розвитку сконцентрував 30% акцій "Райффайзен Банку Аваль".

Про це йдеться в повідомленні банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

«Райффайзен Банку Аваль» розмістив прості іменні акції нового випуску і зареєстрував у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати розміщення простих акцій банку. У результаті пакет акцій ЄБРР збільшився з 9,0078% до 30%, частка Raiffeisen Bank International AG у банку зменшилася з 87,4714% до 68,2817% акцій.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку в листопаді оголосив про придбання 30% акцій українського дочірнього банку Raiffeisen Bank International AG - «Райффайзен Банку Аваль».

У результаті угоди капітал «Райффайзен Банку Аваль» буде збільшено на 3,15 млрд грн або 122 млн євро.

«Райффайзен Банк Аваль» (м Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків за активами. З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ» (Австрія).

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ЄБРР - найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні. Станом на 1 вересня 2015 року банк взяв на себе зобов'язання надати 11 мільярдів євро в рамках 346 проектів у країні.