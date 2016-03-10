Кабмін підготував проект бюджету Пенсійного фонду

Кабінет міністрів підготував бездефіцитний проект бюджету Пенсійного фонду на 2016 рік.

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на документ, який уряд розгляне у четвер на своєму засіданні.

Згідно з документом, доходи Пенсійного фонду цього року становитимуть 257,2 млрд гривень, витрати - 256,4 млрд гривень.

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З урахуванням залишків на рахунках ПФ на кінець минулого року в розмірі 840 млн гривень проект бюджету ПФ "є збалансованим" у видатковій частині також на рівні 257,2 млрд гривень.

Власні надходження від ЄСВ (розподілені на загальнодержавне пенсійне страхування) заплановані в розмірі 105,4 млрд гривень, що на 62,7 млрд гривень менше, ніж у 2015 році.

Минулого року ця цифра закладалася в розмірі 168,1 млрд гривень.

Також в проекті бюджету ПФ запланований обсяг дотацій з бюджету на рівні 144,9 млрд гривень.

Як випливає з пояснювальної записки, проект бюджету розраховувався виходячи з обсягу фонду оплати праці цього року в 565,7 млрд гривень.