Гривня зміцнилася на міжбанку вже до 25,62 за долар

У четвер, 10 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,45/25,62 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 27,9180/28,1000 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3590/0,3610 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,5787 грн/дол., на цей час укладено 74 угоди на суму 35,41 млн дол.