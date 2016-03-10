"Ми не на краю прірви": Яресько оцінила терміни відновлення співпраці з МВФ

Конкретних термінів відновлення співробітництва України і Міжнародного валютного фонду в рамках діючої програми немає, але за наявності політичної волі оновлений меморандум з Фондом буде узгоджено в розумні терміни, повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько в кулуарах 12 міжнародної конференції Dragon Capital.

Міністр нагадала, що погодження оновленого меморандуму продовжується. «Дедлайну як такого немає. Ситуація в країні не критична, ми не на краю прірви, бо уряд і Національний банк правильно працювали останні 15 місяців. У нас є резерви, є кошти на валютних рахунках уряду», - сказала Яресько.

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Вона зазначила, що відновлення співробітництва з МВФ важливо не з математичних міркувань, а з інших причин, оскільки важливо нарощувати резерви й далі, і робити це навіть швидше, бо приріст резервів створює впевненість у національній валюті, банківській системі і сприяє відновленню інтересу іноземних інвесторів.

«Сам факт наявності програми має для наших інвесторів і країн-партнерів дуже велике значення, як доказ того, що йдуть реформи. Це зелене світло для західного світу. Ми зараз маємо за проектом меморандуму коментарі всіх міністерств, ми працюємо, і якщо буде політична воля, - це буде зроблено в нормальні терміни», - додала Яресько, не уточнюючи конкретних термінів.