НБУ купив у банків понад $55 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні 10 березня викупив у банків валюти більше, ніж було заявлено на аукціон - 55,1 мільйона доларів, при цьому пропозиція валюти банками склала 59 мільйонів доларів.

Згідно з інформацією на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 25,5315 гривні/долар.

Максимальний курс покупки – 25,6 гривні/долар, мінімальний – 25,48 гривні/долар. За максимальним курсом було куплено 0,9% валюти.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 10 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,45/25,62 гривні/долар.

Національний банк України на валютному аукціоні 3 березня викупив весь заявлений обсяг валюти - 30 мільйонів доларів, при цьому пропозиція валюти банками склала 43,5 мільйона доларів. Середньозважений курс аукціону склав 26,2534 гривні/долар, максимальний курс покупки – 26,29 гривні/долар, мінімальний – 26,20 гривні/долар. За максимальним курсом було куплено 4,7% валюти.