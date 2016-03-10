У перші місяці року економіка України показала невелике зростання – голова НБУ

Зростання реального ВВП України минулого року становило 1,5%, і в перші місяці цього року економіка України також показала невелике зростання, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева під час 12 міжнародної конференції Dragon Capital.

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«Ми маємо стабільну макроситуацію і зростання реального ВВП. Відповідно до українських стандартів, торік ми мали 1,5% зростання, і в перші місяці цього року ми також маємо незначне, але зростання», - сказала Гонтарева.