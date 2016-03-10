Гонтарева обіцяє збільшити золотовалютні резерви до $19,6 мільярда до кінця року

Обсяг міжнародних резервів України до кінця року очікується на рівні 19,6 мільярда доларів, заявила глава Національного банку України Валерія Гонтарева в ході 12 міжнародної конференції Dragon Capital.

"На кінець року ми сподіваємося, що резерви будуть 19,6 мільярда доларів", - сказала Гонтарева.

За її словами, в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, яка розрахована на 3 роки, очікується, що до цього часу Україна матиме стабільний обсяг резервів.

Разом з тим, як нагадала Гонтарєва, минулого року плановий обсяг резервів на рівні 18 мільярдів доларів не було досягнуто через затримку траншів від Міжнародного валютного фонду та неотримання до резервів очікуваних 5 мільярдів доларів.

"Ми маємо якомога швидше відновити відносини з міжнародним співтовариством, і йдеться не тільки про гроші", – підкреслила глава НБУ.

Читайте такожЗолотовалютні резерви України зросли до $13,5 мільярда

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в січні зросли на 142 мільйони доларів, або на 1%, - до 13,442 мільярда доларів.

У 2015 році золотовалютні резерви зросли на 77%, або на 5,767 мільярда доларів, – до 13,3 мільярда доларів на 1 січня 2016 року.