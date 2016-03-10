Гонтарева обіцяє збільшити золотовалютні резерви до $19,6 мільярда до кінця року
В рамках програми з МВФ, яка розрахована на три роки, очікується, що до цього часу Україна матиме стабільний обсяг резервів.
Обсяг міжнародних резервів України до кінця року очікується на рівні 19,6 мільярда доларів, заявила глава Національного банку України Валерія Гонтарева в ході 12 міжнародної конференції Dragon Capital.
"На кінець року ми сподіваємося, що резерви будуть 19,6 мільярда доларів", - сказала Гонтарева.
За її словами, в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, яка розрахована на 3 роки, очікується, що до цього часу Україна матиме стабільний обсяг резервів.
Разом з тим, як нагадала Гонтарєва, минулого року плановий обсяг резервів на рівні 18 мільярдів доларів не було досягнуто через затримку траншів від Міжнародного валютного фонду та неотримання до резервів очікуваних 5 мільярдів доларів.
"Ми маємо якомога швидше відновити відносини з міжнародним співтовариством, і йдеться не тільки про гроші", – підкреслила глава НБУ.
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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в січні зросли на 142 мільйони доларів, або на 1%, - до 13,442 мільярда доларів.
У 2015 році золотовалютні резерви зросли на 77%, або на 5,767 мільярда доларів, – до 13,3 мільярда доларів на 1 січня 2016 року.