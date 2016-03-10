Європейський центробанк знизив базову ставку до 0%

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні в четвер знизила базову процентну ставку до рівня 0,05% до нульового показника, випливає з прес-релізу регулятора, повідомляє Прайм.

Ставка за депозитами знижена з мінус 0,4% до мінус 0,3%, маржинальна ставка знижена до 0,25% з 0,3%.

Аналітики очікували збереження маржинальної ставки на рівні 0,3% і зниження ставки за депозитами до мінус 0,4%.

Також ЄЦБ ухвалив рішення про збільшення обсягу викупу активів в рамках програми кількісного пом'якшення (QE) до 80 мільярдів євро з 60 мільярдів євро щомісяця.

Викуп почнеться з квітня цього року. Програма триватиме до березня 2017 року. "Щомісячний викуп активів в рамках програми буде розширено до 80 мільярдів євро, починаючи з квітня", - повідомляється в релізі.

ЄЦБ 9 березня 2015 року розпочав програму кількісного пом'якшення (QE) з об'ємом комбінованих закупівель державних і приватних облігацій в 60 мільярдів євро щомісяця. Регулятор планував продовжувати програму до вересня 2016 року або поки інфляція не досягне 2%.