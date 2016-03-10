МВФ похвалив реформу банківського сектора і розкритикував боротьбу з корупцією в Україні

Міжнародний валютний фонд задоволений досягненнями української влади у реформуванні банківського сектору, проте відзначає недоліки у напрямку боротьби з корупцією, заявив глава представництва МВФ в Україні Жером Ваше в ході 12-ї Міжнародної конференції Dragon Capital.

«Кожен раз, коли я приходжу в Національний банк, я бачу зміни на краще», - сказав Ваше, зазначивши, що серед найбільших досягнень - підтримка програми реформ і макрофінансова стабілізація, в тому числі досягнення в напрямку фіскальної, курсової, монетарної політики та реформування енергосектору.

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Що стосується провалів, то, за словами Ваше, в основному претензії Фонду стосуються боротьби з корупцією. «Ми, звичайно, хотіли б бачити більше прогресу в боротьбі з корупцією, тут чітко видно відставання», - додав він.

За словами представника МВФ, програма співробітництва з Фондом не може контролювати всі напрями боротьби з корупцією, але за результатами моніторингу ситуації Фонд бачить недоліки. «Потрібно пам'ятати, що зусилля у боротьбі з корупцією мають велике значення для захисту інвесторів», - наголосив Ваше.

Довідка УНІАН. МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив в два етапи. Місія фонду працювала у Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори поновилися.

На поточний момент Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Схвалення меморандуму буде означати надання Україні третього траншу кредиту від МВФ у розмірі 1,7 млрд дол. Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.