"Діра" Пенсійного фонду цього року становитиме 81,3 мільярда

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду з доходами до 257 млрд грн, дефіцитом 81,3 млрд грн і дотацією з державного бюджету в розмірі 144 млрд грн.

Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду.

Представляючи проект бюджету фонду, міністр соціальної політики Павло Розенко підкреслив, що бюджет Пенсійного фонду повністю збалансований і в повному обсязі забезпечує виплати пенсіонерам. «Причому він включає підвищення пенсій з 1 травня і з 1 грудня. З травня мінімальна пенсія становитиме 1130 грн, з 1 грудня – 1208 грн. Доходи Пенсійного фонду – 257 млрд грн», – сказав Розенко.

Також міністр повідомив, що власні надходження Пенсійного фонду становитимуть 110 млрд грн, а дотація з бюджету – 144 млрд грн. Ця дотація покриє дефіцит Пенсійного фонду у розмірі 81,3 млрд грн, а також компенсує зниження платежів за єдиним соціальним внеском, ставку якого з 1 січня 2016 року знижено майже вдвічі – до 22% з близько 41%.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит Пенсійного фонду України, який компенсувався дотаціями з державного бюджету, в 2015 році становив 81 млрд грн. На пенсійні виплати в 2015 році було спрямовано понад 262 млрд грн, що на 8,2 млрд грн, або на 9,1%, більше, ніж у 2014 році.