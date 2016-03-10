МВФ: відновлення співпраці з Україною врегулюють і без приїзду місії

Міжнародний валютний фонд не бачить необхідності прибуття в Україну місії для узгодження з Україною оновленого меморандуму і відновлення співпраці з нашою країною, повідомив журналістам глава представництва МВФ в Україні Жером Ваше в ході 12-ї Міжнародної конференції Dragon Capital.

"У цьому немає необхідності", - сказав, відповідаючи на питання, протягом якого періоду очікується прибуття місії Фонду до Києва після погодження оновленого меморандуму всередині країни.

За його словами, врегулювати питання відновлення співпраці можна без приїзду місії.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ в березні 2015 року затвердили 4-річну програму реформ з обсягом фінансування 17,5 мільярда доларів Україна, згідно з програмою, отримала два кредитні транші на загальну суму 6,7 мільярда доларів. На даний момент Україна і МВФ узгодили Меморандум щодо другого перегляду програми, затвердження якого Радою директорів МВФ дозволить нашій країні отримати третій кредитний транш обсягом 1,7 мільярда доларів.

На поточний момент Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Узгодження і підписання Меморандуму щодо другого перегляду програми EFF дозволить МВФ призначити дату засідання Ради директорів, в ході якого буде вирішено питання про надання нашій країні третього кредитного траншу обсягом 1,7 мільярда доларів.

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Одним з факторів, що призупинили роботу по меморандуму, стали розмови про можливу відставку українського уряду. Питання відставки уряду обговорюється з початку року.