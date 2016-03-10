Гонтарева назвала політичну кризу причиною проблем для співпраці України з МВФ

Політична криза в Україні є основною перешкодою для відновлення співпраці нашої країни з Міжнародним валютним фондом, заявила журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ході 12-ї міжнародної конференції Dragon Capital.

"Зараз ми маємо зупинити політичну кризу тут, це основна перешкода, технічно ми готові", – сказала Гонтарева, відповідаючи на питання, що є перешкодою для відновлення співпраці з МВФ та отримання нових траншів.

При цьому вона висловила впевненість, що політичну кризу буде подолано.

"Я абсолютно впевнена в цьому", – підкреслила глава НБУ.

Читайте такожМВФ похвалив реформу банківського сектора і розкритикував боротьбу з корупцією в Україні

Довідка УНІАН. МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 мільярдів доларів. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив в два етапи. Місія фонду працювала у Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори поновилися.

На поточний момент Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Читайте також"Ми не на краю прірви": Яресько оцінила терміни відновлення співпраці з МВФ

Схвалення меморандуму буде означати надання Україні третього траншу кредиту від МВФ у розмірі 1,7 мільярда доларів. Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 мільярда доларів фінансової допомоги – 1 мільярд доларів у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.