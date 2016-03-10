Суд заарештував понад 100 мільйонів на рахунках компанії, яка скуповувала борги заводу Фірташа

Солом'янський районний суд міста Києва з ініціативи Національного антикорупційного бюро наклав арешт на суму понад 116 мільйонів гривень на банківських рахунках маловідомої компанії "ХК "Энергомережа", яка скуповувала борги підконтрольного бізнесменові Дмитру Фірташу Запорізького титано-магнієвого комбінату перед державною компанією "Запоріжжяобленерго".

Згідно з повідомленням прес-служби НАБУ, арешт банківських рахунків накладений у рамках розслідування кримінальної справи за фактом присвоєння посадовими особами майна "Запоріжжяобленерго".

Крім того, наголошується в повідомленні, з початку року НАБУ було подано 5 позовних заяв до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними договорів уступки права вимоги боргів великих споживачів електроенергії на загальну суму понад 346 мільйонів гривень.

"9 березня 2016 суд задовольнив першу з п'яти позовних заяв, визнавши недійсним договір, згідно з яким "Запоріжжяобленерго" відступив "ХК "Энергомережа" право вимоги боргу у розмірі понад 39,3 мільйона гривень від ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат". Судове провадження по іншим чотирьом позовами триває", - йдеться в повідомленні.

"Розслідування виробництва щодо діяльності посадових осіб "Запоріжжяобленерго" - яскравий приклад поєднання інструментів кримінального і господарського судочинства. Останні судові рішення дають законні підстави для вилучення і повернення державі коштів, які були виведені на рахунки приватних структур шляхом укладання незаконних договорів", - цитує прес-служба першого заступника директора НАБУ Гізо Углави.

Читайте такожМВС розслідує факт розкрадання заводами Фірташа понад 2,3 мільярда гривень

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), у лютому 2016 року звернулася до Фонду держмайна України з проханням змінити керівництво енергопостачальної компанії "Запоріжжяобленерго" через завдання збитків компанії та державі.

Заборгованість "Запоріжжяобленерго" перед державним підприємством "Енергоринок" за листопад-грудень 2014 року зросла на 131,5 мільйона гривень. Станом на 1 січня 2015 року заборгованість склала 1,211 мільярда гривень.

Для вирішення даної проблеми Нацкомісія неодноразово зверталися в Службу безпеки, генеральну Прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ, Державну фіскальну службу, Запорізьку ОДА, Фонд держмайна і в Кабмін.